Burgemeester heeft geen idee waarom automobilist gemeentehuis ramde

Het gerucht gaat dat er vooraf een melding is geweest, maar daar weet Schuurmans niets van. 'Als er een melding is geweest, is die misschien bij de politie bekend, maar niet bij mij', benadrukt ze. 'En als het een ernstige of serieuze melding was dan ga ik ervan uit dat ik dat had gehoord.'

Schuurmans, die in haar nieuwjaarstoespraak aankondigde de georganiseerde misdaad aan te pakken, zegt dat er - voor zover zij weet - de laatste tijd geen dreigementen zijn geuit tegen de gemeente. Ze wil dan ook niet meteen spreken van een aanslag. 'Maar zolang de politie mij niet nader heeft geïnformeerd kan ik dat ook niet uitsluiten. Ik wacht eerst het onderzoek af.'

De politie heeft inmiddels laten weten sterke aanwijzingen te hebben wie de bestuurder is.

'Dit verwacht je hier niet'

Volgens Schuurmans heerst in het gemeentehuis, waar zo'n 350 mensen werken, verslagenheid. 'Dit zijn dingen die je niet verwacht in deze lieflijke en rustige gemeente.' De burgemeester hoopt dat de inwoners weer zo snel mogelijk terecht kunnen bij de publieksbalie, want die is volgens haar het meest geraakt.

'Voor vandaag zijn alle afspraken afgezegd. We gaan ervoor zorgen dat we donderdag of vrijdag weer open kunnen, zodat mensen bijvoorbeeld weer hun paspoort of rijbewijs kunnen ophalen, want je zal maar op vakantie willen', aldus de burgemeester.

In het getroffen gemeentehuis wordt momenteel de schade opgenomen. Ook wordt er bouwkundig onderzoek gedaan. De auto staat nog in het pand, het lichaam van de overleden bestuurder dat ernaast lag, is inmiddels weggehaald.

