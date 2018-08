Deel dit artikel:











Bedrijfshal Terborg ontruimd na chemische reactie Foto: Omroep Gelderland

TERBORG - In Terborg is woensdagochtend vroeg een bedrijfshal ontruimd vanwege een chemische reactie in een vat polyester. Dat meldt de brandweer.

Het vat is naar buiten gebracht en gekoeld door de brandweer. Die zegt dat er geen gevaar was voor de omgeving. Het ging om een bedrijf aan de Lovinkweg. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.