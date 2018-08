Deel dit artikel:











Auto rijdt gemeentehuis Lingewaard binnen en vliegt in brand Foto: WikiCommons

BEMMEL - Een auto is vannacht het gemeentehuis van Lingewaard in Bemmel binnengereden. Er is daarbij ook brand ontstaan.

De brand heeft gewoed op de onderste verdieping van het gemeentehuis. De brandweer spreekt van aanzienlijke roet- en waterschade. De politie onderzoekt of de auto is brand is gestoken. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52