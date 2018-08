Auto met gasflessen rijdt gemeentehuis Lingewaard binnen; dode aangetroffen

Deel dit artikel:











BEMMEL - Een auto is in de nacht van dinsdag op woensdag het gemeentehuis van Lingewaard in Bemmel binnengereden. Naast de wagen is een dode aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om de bestuurder.

Volgens de brandweer bevonden zich in de auto gasflessen. Tenminste één daarvan is ontploft en daarbij ontstond brand. Het is nog niet bekend wie de overleden persoon is. De plek is afgezet met zwarte schermen en de politie is bezig met onderzoek. Vermoedelijk is de bestuurder van de auto via een grasveld tegen de gevel gereden. De wagen kwam daarna in de hal tot stilstand. Verslaggever Danielle Rabbinge staat bij het gemeentehuis: Gemeentehuis voorlopig dicht De brand heeft gewoed op de begane grond van het gemeentehuis. De brandweer spreekt van aanzienlijke roet- en waterschade. Het gemeentehuis gaat daarom woensdag niet open. Burgemeester Schuurmans is ook al ter plaatse geweest, maar die ging al snel in overleg. Ze heeft nog geen reactie gegeven.