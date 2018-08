Auto met gasflessen rijdt gemeentehuis Lingewaard binnen; bestuurder overleden

Volgens de brandweer bevonden zich in de auto twee gasflessen. Een daarvan is ontploft en daarbij ontstond brand. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Het is nog niet bekend wie de overleden persoon is. De plek is afgezet met zwarte schermen en de politie is bezig met onderzoek. Vermoedelijk is de bestuurder van de auto via een grasveld tegen de gevel gereden. De wagen kwam daarna in de hal tot stilstand.

De politie zegt een sterk vermoeden te hebben om wie het gaat.

Beelden van de ravage (tekst gaat verder onder de video):

Gemeentehuis voorlopig dicht

De brand heeft gewoed op de begane grond van het gemeentehuis. De brandweer spreekt van aanzienlijke roet- en waterschade. Het gemeentehuis gaat daarom woensdag niet open.

Verslaggever Danielle Rabbinge was bij het gemeentehuis:

Burgemeester Schuurmans spreekt van een doelgerichte actie, maar heeft geen idee wat het motief was van de automobilist. Ze is flink geschrokken. 'Dit zijn dingen die je niet verwacht in deze lieflijke en rustige gemeente.'

Zie ook: Burgemeester: gerichte actie, maar motief is nog een raadsel