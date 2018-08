Uitstel ondergrondse vuilcontainers gaat Tiel veel geld kosten

TIEL - Als Tiel er voor kiest om het uitgebreid invoeren van ondergrondse vuilcontainers een jaar uit te stellen, gaat dat flink meer kosten. Tiel denkt erover om te wachten met de invoering en eerst te kijken wat de gevolgen zijn in andere plaatsen.

Afvalverwerkingsbedrijf Avri wil juist in het hele Rivierengebied binnen de bebouwde kom met ondergrondse containers voor het grijsafval gaan werken. De gedachte is dat wanneer mensen wat verder met het grijsafval moeten lopen, het afval nog beter gescheiden aangeboden zal worden.

Als Tiel uitstel wil moet de gemeente 44 euro per huishouden per jaar extra gaan betalen aan de Avri. Het college laat weten dat hiervoor geen geld in de begroting is opgenomen.

Angst voor extra zwerfvuil

Binnenkort moet de raad besluiten om het systeem nog een jaar zo te laten of de ondergrondse containers meteen in te voeren. In Tiel bestaan veel zorgen dat met de komst van de containers meer zwerfafval in de stad zal komen.

Het college van Tiel is het niet eens met de door de Avri gevoerde procedure en stapt naar de provincie om het geschil aanhangig te maken.