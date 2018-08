Geen explosieven in 'verdacht pakket' kazerne Oldebroek, onderzoek gaat door

HET HARDE - In het pakket op de legerplaats Oldebroek zijn geen explosieven aangetroffen. Dat zegt woordvoerder van de marechaussee Steven Comba. Het onderzoek naar het pakketje is nog niet afgerond.

Aan het einde van de middag kwam melding van een verdachte situatie. Daarom is een zogenoemde 'verkenner' van de marechaussee onderzoek gaan doen. Hij schatte het ernstig in en liet de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) naar de kazerne komen.

'Personen in pand'

Toen de EOD'ers bezig waren met hun werk, kregen zij het vermoeden dat er mensen in het gebouw aanwezig waren - personen die zich daar niet mochten ophouden. Het pand was namelijk ontruimd. Daarop werd de bijzondere Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de marechaussee opgetrommeld.

Zij ontdekten uiteindelijk geen bijzonderheden in het gebouw en dus konden zij na uren weer vertrekken. De EOD kon verdergaan met het onderzoek. Er werden geen explosieven aangetroffen, maar, benadrukt woordvoerder Comba, het onderzoek naar (de herkomst van) het pakket wordt wel voortgezet. Waarom dat is, dat is niet duidelijk.

Er zijn geen arrestaties verricht.

Zie ook: Urenlang onduidelijkheid om verdacht pakket op legerbasis, agenten met vest naar binnen