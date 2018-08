Deel dit artikel:











Eindelijk krijgt Heteren een (winkel)hart Foto: Omroep Gelderland

HETEREN - Even lekker door het centrum van Heteren slenteren, dat is er niet bij: een supermarkt. Het centrum bestaat uit een bankfiliaal en een grote grasvlakte en dat is het dan wel ongeveer. Dat moet anders, vinden de inwoners van het dorp. Eindelijk lijkt het te gaan gebeuren.

Heteren heeft helemaal geen echte dorpskern met bedrijvigheid en dat moet anders, vinden de inwoners van het dorp. Na jaren strijd en overleg was daar dan eindelijk het Ei van Columbus. De dorpsraad bedacht een combinatie van appartementen en winkels. Zelf uitbaten Om te voorkomen dat de projectontwikkelaar van de panden een te groot risico loopt op leegstand, komt er een stichting van de gemeente en dorpsbewoners die de winkelpanden in het dorpshart gaat exploiteren. Op een drukbezochte avond in dorpshuis De Bongerd werden dinsdagavond de plannen gepresenteerd aan bewoners, ondernemers en mogelijke financiers. De belangstelling was zo groot dat een deel van het publiek buiten de zaal op de gang moest zitten. Winkel krijgt meer functies Het is de bedoeling van de initiatiefnemers om 1300 vierkante meter grasland om te toveren tot een mooi gebouw in carrévorm, met daarin allerlei soorten winkels. Niet de standaard winkels die je overal ziet, maar winkels die functies combineren. Als voorbeeld werd een wasbar in België genoemd: een wasserij gecombineerd met een café. Een 'dreamteam' in Heteren gaat nu ideeën bedenken voor de eigen dorpskern. Het nieuwe hart van Heteren moet over drie jaar klaar zijn.