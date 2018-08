Auto over de kop op A12, weg deels dicht en bestuurder zonder rijbewijs gepakt

Bij het ongeluk zijn drie voertuigen betrokken. Een auto is over de kop geslagen op de snelweg. Bij het ongeluk is iemand gewond geraakt, diegene is met vrij ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van de Peugeot op de foto hieronder is ervandoor gegaan. De wagen wordt door een sleepbedrijf ingezet door Justitie afgesleept en de politie doet onderzoek. Hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden is nog niet bekend, de politie gaat onderzoek doen. Er staat een aantal kilometer file.

Tekst loopt door onder de foto:

De bestuurder op onderstaande foto reed na het ongeval over een gesloten wegdeel (rood kruis). Hij reed daar enkele pionnen omver en wilde waarschijnlijk de file omzeilen. De politie hield hem daarop aan. De man bleek geen rijbewijs te hebben. Zijn wagen wordt in beslag genomen.

Tekst loopt door onder foto:

Foto: Omroep Gelderland