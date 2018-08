Auto op de kop op A12, weg deels dicht

BENNEKOM - De A12 is dinsdagavond voor het grootste gedeelte dicht tussen Wageningen en Oosterbeek. Dat komt door een ongeluk. Er is maar één rijstrook beschikbaar.

Bij het ongeluk zijn drie voertuigen betrokken. Een auto is over de kop geslagen op de snelweg. Bij het ongeluk is iemand gewond geraakt, diegene is naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden is nog niet bekend, de politie gaat onderzoek doen.