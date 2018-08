Deel dit artikel:











Politie gaat met kogelwerende vesten kazerne Oldebroek op na melding verdacht pakketje Foto: Omroep Gelderland

HET HARDE - Op de legerplaats in Oldebroek is een verdacht pakket aangetroffen. Er wordt al enige tijd onderzoek gedaan. De (militaire) politie is ook gearriveerd in meerdere auto's. Agenten met kogelwerende vesten zijn het terrein opgegaan.

Volgens verslaggever Daan Langkamp, die voor de ingang van de legerplaats staat, kwamen vier politieauto's met zwaailichten aangereden en reed daarbij een geblindeerde, onherkenbare politiewagen met lichtsignalen mee. Er gaat ook veel brandweer naar binnen. De marechaussee en de politie arriveren: In deze situaties heeft de marechaussee de leiding, omdat het een incident op een kazerne betreft. De politie ondersteunt de militaire collega's. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek naar het mogelijk gevaarlijke pakket. De voorlichting van de Koninklijke Marechaussee wil niet zeggen wat er aan de hand is 'zolang het onderzoek loopt'. Zie ook: Alarm op kazerne Oldebroek om verdacht pakketje, EOD doet onderzoek Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52