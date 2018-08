Nog geen lift, maar de cliënten van IrisZorg kunnen eindelijk weer naar beneden

Eén van de bewoners sloeg na vijftien dagen alarm bij Omroep Gelderland en legde uit dat zijn wereld ineens fors kleiner was geworden. Hij is slecht ter been en afhankelijk van de lift om naar beneden te kunnen, net als zeven van zijn medebewoners van De Hulsen. Toen de man voor een afspraak in het ziekenhuis moest zijn, deed de lift het nog steeds niet. De man ging daarom maar op zijn billen de trap af naar beneden, een pijnlijke ervaring.

Manager bedrijfsvoering Marcel Smeets erkende de vervelende situatie, die op dat moment al ruim twee weken duurde. Hij zegde toe dat hij de zaak binnen een week aangepakt zou hebben. En hij heeft woord gehouden. Sterker nog: navraag leert dat IrisZorg binnen een dag al een oplossing had.

Trapstoellift geïnstalleerd

'We zijn met de beheerder van de gebouwen in gesprek gegaan en hebben ons hele netwerk afgestruind. Daarbij vonden we een partij die trapstoelliften verhuurt', legt Smeets uit. 'Een dag nadat het artikel bij Omroep Gelderland werd gepubliceerd is de lift gekomen en geïnstalleerd. Sindsdien kan iedereen weer naar buiten', aldus Smeets. De bewoners maken dankbaar gebruik van de trapstoellift om hun etage te verlaten en weer naar buiten te gaan.

Foto: IrisZorg De Hulsen

Lift blijft stuk

De lift in het gebouw aan de Nieuwe Dukenburgseweg in Nijmegen is nog wel steeds stuk. Smeets legt uit: 'We zijn de afweging aan het maken wat we moeten doen. De lift herstellen is best prijzig. En bovendien: als je een nieuw onderdeel in een 35 jaar oude lift stopt, heb je niet de garantie dat hij het blijft doen.'

'Een week later kan een ander onderdeel in zo'n oude lift het begeven. We gaan met het verhuurbedrijf in gesprek of we deze trapstoellift twee jaar kunnen huren. We denken dat we dan een heel eind op weg zijn met de nieuwbouw van het pand', aldus Smeets.

Scootmobiels

Het laatste probleem dat nog resteert is de scootmobiel die meerdere bewoners in hun bezit hebben. Die passen niet in de trapstoellift. 'Ik heb nagevraagd welke cliënten hun scootmobiel nodig hebben op de eerste etage. Kunnen we die cliënten niet naar beneden verhuizen? Er zijn kamers vrij beneden. We willen graag tegemoet komen aan de behoeften van de cliënt', zegt de manager bedrijfsvoering.

