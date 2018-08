Arnhemse dierenopvang geteisterd: 'kippen de nek omgedraaid'

Het was voor Andrea de druppel die de emmer deed overlopen: al ruim twee jaar wordt haar opvang geteisterd door mishandeling. Haar dieren worden opgejaagd, geslagen en bang gemaakt. Verblijven worden opengezet en dieren ontsnappen. Hoe nu verder? Andrea weet het niet meer.

Kinderfeestjes

Ze startte de dierenopvang meer dan twintig jaar geleden. Een tijd lang was het een heerlijke plek om te verblijven; kinderen kwamen met regelmaat van de klok helpen bij het verzorgen van de konijnen, geiten, pony's en kippen en met elkaar hielden Andrea en de kinderen de opvang schoon.

Foto: Facebook Stichting SunFlowers Ranch

Daarnaast liepen er meerdere knuffelprogramma's. Dat zijn activiteiten waarbij ouderen of mensen met een beperking de dieren kunnen aanhalen en zo contact leggen. Er kwamen regelmatig nieuwe dieren bij en kinderen vierden graag hun verjaardagsfeestje bij de SunFlowers Ranch.

Komst van azc

In april 2016 werd in het voormalig verpleeghuis Elderhoeve, tegenover de dierenopvang, een asielzoekerscentrum gevestigd. Zonder mededeling of toelichting werd op een dag een camera geplaatst bij Andrea's dierenopvang. Ze ging het gesprek aan met de organisatie van de Elderhoeve en daaruit ontstond aanvankelijk een prettig contact, vertelt de aangeslagen dierenliefhebber.

Jonge bezoekers van de SunFlowers Ranch legden bij de dierenopvang contact met kinderen van asielzoekers en sloten vriendschappen. Ze waren bedroefd als hun vriendjes en vriendinnetjes plotseling het azc moesten verlaten en naar onbekende oorden vertrokken.

Nieuwe manager

Het contact tussen Andrea en de manager was in die tijd ook soepel: 'Hij wist dat er een paar dondersteentjes tussen zaten en wilde graag in gesprek blijven. Hij kwam wekelijks koffie drinken. Dan vroeg hij of alles goed ging, of er geen klachten waren.'

Eigenaresse Andrea Sonderen (midden) van de Stichting SunFlowers Ranch. Foto: Facebook

Tot de manager op een dag was vertrokken. Er kwam een andere manager voor in de plaats. Andrea vervolgt: 'Zij had geen idee wat ik deed en dat de kinderen van het azc hier graag kwamen. Maar ook niet dat er jongens tussen zaten die wel eens wat uithaalden.'

Deur geopend

Niet lang daarna begon de ellende. Tijdens de bezoekersuren viel het Andrea weleens op dat sommige van de jongens van het azc niet netjes hun beurt afwachtten om de dieren te aaien. Ook deelde iemand soms een klap uit aan een hondje. De overlast werd vervolgens heviger. Iemand zette de deur van het nieuw verkregen frettenverblijf open en liet zo alle fretten ontsnappen.

Andrea moest de dieren daarna tegen betaling ophalen bij de dierenambulance. Ze besloot een slot op het hok te zetten, om te voorkomen dat de dieren opnieuw vrijgelaten konden worden.

Dode dieren op het terrein

Daarna ging het van kwaad tot erger: dieren werden buiten de openingstijden achterna gezeten, met stokken geslagen en op andere manieren mishandeld. Meer dan eens trof ze 's ochtends dode dieren aan op haar terrein. Uiteindelijk besloot Andrea de geiten te verkopen en de pony's te verplaatsen.

Al gauw viel haar verdenking op baldadige jongens uit Azc Elderhoeve tegenover haar. 'De meiden uit het azc die hier vaak hielpen zeiden dat de jongens uit het azc het gedaan hadden. Dat hadden ze zelf gezien. Zij hadden de namen op een briefje geschreven en dat aan me gegeven', vertelt de beheerster. Ze zegt dat een paar van de jongens in het azc niet begrepen wat ze verkeerd deden. Als wij dieren doden en opeten, waarom mogen zij ze dan niet slaan of doden? Dat verschil gaat er niet in.'

Loze beloften

Andrea ging in overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de politie en het wijkteam. De bedoeling was de mishandelingen te laten eindigen, maar het sorteerde geen effect. 'De jongens blijven over het hek springen en de dieren mishandelen. Wij gaan hier om 16.00 uur weg en dan gaan aan de overkant de gordijnen open. 's Avonds beginnen de mishandelingen.'''

Als het echt jongens van het azc zijn die de dieren stelselmatig mishandelen, vindt Andrea dat heel erg. 'Want er komen zoveel meiden en jongens van het azc met plezier hier. De meeste meiden spreken ontzettend goed Nederlands en komen graag helpen. Doordeweeks, maar ook in de vakanties. Ze zijn lief voor de dieren.'

Foto: Facebook Stichting SunFlowers Ranch

Hulp ervaart Andrea nauwelijks. 'Maanden geleden beloofde het COA dat ze camera's op zou hangen. Vanuit de Elderhoeve werd toegezegd dat ze een klusteam zou samenstellen dat reparaties zou komen verrichten. Maar er kwam niemand. En de gemeente weet het zogenaamd ook allemaal niet. De wethouder doet alsof z'n neus bloedt en gesprekken met wijkcoaches halen niets uit.'

Nekken omgedraaid

Donderdag bereikten de mishandelingen hun kookpunt. Toen Andrea 's ochtends met vier jonge meiden bij het kippenverblijf aankwam, lagen daar drie dode kippen op een rij. 'Ze waren er demonstratief neergelegd, hun nekken waren omgedraaid. De meiden die bij me waren schrokken enorm. Twee van hen zijn 9 jaar, de andere twee 12 jaar oud. Ik weet echt niet meer hoe ik dit moet oplossen. Ik ben er nu een week tussenuit. Donderdag zit ik bij de politie om aangifte te doen van de dode kippen en om dit te bespreken.'

Haar stem breekt als ze terugkijkt wat er allemaal is voorgevallen de laatste jaren. 'Er zijn veertien kippen doodgemaakt, een stuk of tien konijnen. Ik heb de geiten weggedaan en de pony's verplaatst. Maar het stopt maar niet. Niemand neemt mij serieus. Soms is het hier twee weken rustig, maar dan gebeurt er weer wat. Een dood konijn. Een dode kip. Stokken langs de kant waarmee de dieren geslagen zijn.'

'Wat er donderdag gebeurd is, was voor mij de druppel. Ik moest even afstand nemen. Hoe het nu verder moet? Ik weet het niet. Ik heb hier twintig jaar aandacht, tijd en geld in gestopt. Ja, al mijn geld zit erin. Alle kinderen uit de buurt komen hier graag, maar er wordt niets gedaan om de problemen op te lossen. Ik denk dat het niet meer door kan gaan, men laat me in de kou staan.'

Reactie AZC

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wenst niet te reageren op de verhalen. Op de vraag of de klachten bij hen bekend zijn, evenals de vraag of er intern gesproken is over de dierenmishandeling bij de SunFlowers Ranch, reageert het COA kort; 'Wij willen dat liever intern houden en met mevrouw zelf bespreken, niet via de media. Meer dan dat willen wij er niet over zeggen' zegt een medewerkster van de Elderhoeve.