Juiste spelling naam gebroeders Van Lymborch 'is belangrijke mijpaal'

NIJMEGEN - Zo'n honderd jaar lang stonden ze bekend als de gebroeders Van Limburg, maar die naam klopt niet. Uit onderzoek blijkt dat Van Lymborch de familienaam van de Nijmeegse middeleeuwse schilders Herman, Paul en Johan is. De ontdekking is een 'belangrijke mijlpaal, zegt het Rijksmuseum.

De broers zijn wereldwijd bekend om de kostbare getijdenboeken, die zij kort na 1400 voor de Franse hertog Jean de Berry schilderden. Het drietal werd geboren in Nijmegen tussen 1385 en 1388 en woonde in de Burchtstraat in het hart van de stad.

Onjuiste vertaling

In de internationale kunstgeschiedenis staan de schilders sinds de 19e eeuw bekend als de 'frères de Limbourg' en de 'Limbourg brothers', in het Nederlands vertaald als de gebroeders Van Limburg. De Nederlandse historicus Johan Huizinga introduceerde deze schrijfwijze, maar dat blijkt onjuist. In Nijmeegse stukken uit de 15e eeuw staan de broers met hun echte familienaam Van Lymborch beschreven.

De naam verwijst naar de stad van hun voorouders, Lymborch, gelegen in het gelijknamige hertogdom tussen het Duitse Aken en het Belgische Luik. De stad wordt nu Limbourg genoemd. De broers hebben dus geen band met Limburg, zoals soms wordt gedacht.

'Belangrijke mijlpaal'

Het idee van de oorspronkelijke, middeleeuwse schrijfwijze is gelanceerd door Pieter Roelofs, hoofd schilder-en beeldhouwkunst van het Rijksmuseum: 'Dit is een belangrijke mijlpaal in het wetenschappelijk onderzoek naar drie van de grootste West-Europese kunstenaars uit de late Middeleeuwen.'

Voortaan zou het dus de gebroeders Van Lymborch moeten zijn. De stichting Gebroeders van Limburg neemt dat ter harte en verandert haar naam. Komend weekend is er in Nijmegen nog wel het Gebroeders van Limburg-festival, maar het zal waarschijnlijk de laatste keer onder die naam zijn.