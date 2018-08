Deel dit artikel:











UPDATE: Alarm op kazerne Oldebroek om verdacht pakketje, politie met vesten naar binnen Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Persbureau Heitink

HET HARDE - Op het terrein van Defensie in Oldebroek is een verdacht pakketje gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse. Dat zegt een woordvoerder van de marechaussee. De politie gaat ook naar binnen, met kogelwerende vesten.

Verslaggevers die ter plaatse voor de ingang stonden, moesten daar weg 'om onveilige situaties te voorkomen'. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de legerplaats (waarop ook schietkamp 't Harde zit). De adviseur gevaarlijke stoffen is ook opgeroepen. Tekst gaat verder na de video: Niemand mag verder het terrein op, ook militairen niet. De Koninklijke Marechaussee kan verder nog niets vertellen. Verslaggever Daan Langkamp vertelt over de situatie: Zie ook: Politie gaat met kogelwerende vesten kazerne Oldebroek op na melding verdacht pakketje

Om 19.00 uur is er een update van de situatie in het Gelders Nieuws op TV Gelderland