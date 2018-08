Deel dit artikel:











Alarm op kazerne Oldebroek om verdacht pakketje De legerplaats Oldebroek. Foto via Google Maps

OLDEBROEK - Op het terrein van Defensie in Oldebroek is een verdacht pakketje gevonden. Dat meldt een woordvoerster van de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse.

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de legerplaats (waarop ook schietkamp 't Harde zit). Verdere gegevens ontbreken. De woordvoerster verwijst verder naar de Koninklijke Marechaussee, die nog niets kon vertellen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52