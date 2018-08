Vitesse huurt Ødegaard van Real Madrid

Ødegaard nog in Heerenveen-tenue. Foto: ANP

ARNHEM - Vitesse heeft de tiende aanwinst van het seizoen binnen. De Arnhemmers huren de Noorse middenvelder Martin Ødegaard een jaar van Real Madrid.

De laatste twee jaren speelde Ødegaard al voor SC Heerenveen, daar heeft hij dus al ervaring opgedaan in de eredivisie. De middenvelder, die ook als aanvaller uit de voeten kan, staat bekend als een enorm talent.

Vitesse kon voor de concurrentie op het middenveld ook nog wel een speler gebruiken. En daarnaast was een creatieve speler, om het gemis van Mason Mount op te vangen, welkom.

Technisch directeur Marc van Hintum: 'We zijn heel blij dat Martin voor Vitesse heeft gekozen. Ondanks interesse van andere clubs hebben we Martin kunnen overtuigen met de visie waar Vitesse voor staat. Martin beschikt over kwaliteiten die een team een impuls kunnen geven.'