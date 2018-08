Deel dit artikel:











Wie waren de reddende engelen voor man die tia kreeg tijdens het rijden in Arnhem? Foto: Flickr

ARNHEM - Wie hielp mij? Die vraagt stelt Ab Smink zich sinds vorige week woensdag. Smink reed in zijn busje aan de Langewal in Arnhem, toen het plots begon te tollen in zijn hoofd en de wereld om hem heen draaide. Hij had een tia. Gelukkig wisten twee dames hem te helpen.

Smink viel niet helemaal weg, maar kon niet meer doorrijden. Hij parkeerde het busje half op de stoep, hing uit het raam en riep om hulp. De eerste 20 auto's reden door.

Gelukkig stopten er uiteindelijk twee dames, ze waren begin 20, denkt Smink. Zij hielpen hem en belden 112. Klein, donker autootje Eenmaal thuis realiseerde de Arnhemmer zich dat hij het tweetal nooit heeft bedankt. En dus zoekt Smink de vrouwen.Ter informatie: het voorval vond plaats op woensdag 15 augustus rond 17.45 uur aan de Langewal in Presikhaaf, Arnhem. Sminks reddende engelen reden in een klein, donker autootje. Met Ab Smink gaat het inmiddels weer oké, hij mocht na een dag weer naar huis maar staat wel onder controle. Wie het verhaal van Smink herkent, kan via GLD Helpt contact opnemen Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52