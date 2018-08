Synagoge uit Terborg staat nu in Israël: 'Mooie herdenking aan mijn vergaste voorouders'

Het idee voor de replica ontstond een aantal jaar geleden, nadat Pop begonnen was aan een onderzoek naar zijn familie. Zo kwam hij erachter dat Joden na 1796, met toestemming van Napoleon, ook buiten Amsterdam mochten gaan wonen.

Opgepakt en vermoord

In de hoofdstad waren weinig kansen voor Joden en dus trok de familie van Pop naar de Achterhoek. Maar daar werden zijn voorouders in de Tweede Wereldoorlog opgepakt door de Nederlanders. Ze werden vermoord. Een kleine jongen, die later Pop's vader zou worden, overleefde de oorlog wél.

Bekijk hier een documentaire van RTV Noord-Holland over de synagoge:

Pop vertelt: 'Ik ging op onderzoek uit naar welk Joods leven er was in Terborg. Daar bleek ook een synagoge te hebben gestaan, die in de Tweede Wereldoorlog is gebombardeerd. Het leek mij een leuk idee om deze synagoge in Israël neer te zetten.'

Het was niet alleen leuk, zegt de Amsterdammer. 'Ik vind het mooi om een statement neer te zetten. Een herdenkingsproject voor mijn overgrootouders die in Europa vergast zijn.'