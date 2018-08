Eén van de mogelijk laatste nazi's in VS uitgezet naar Duitsland

ARNHEM - De Verenigde Staten hebben de 95-jarige Jakiv Palij op een vliegtuig naar Duitsland gezet. De vroegere SS-kampbewaker is dinsdagochtend op het vliegveld van Düsseldorf geland. Duitsland heeft jaren geweigerd om Palij op te nemen en te berechten omdat hij niet de Duitse nationaliteit heeft. Sinds 2003 was één van de mogelijk laatste nazi's in de VS na een langlopend onderzoek officieel al geen Amerikaans staatsburger meer. Palij is in een deel van Polen geboren dat nu bij Oekraïne hoort.

Hilfswilliger der SS

De oud-kampbewaker ('Hilfswilliger' van de SS, veelal krijgsgevangenen die werden getraind voor de deportatie van Joden), die zei vroeger boer te zijn geweest, vestigde zich kort na de oorlog in de Verenigde Staten en kreeg in 1957 het staatsburgerschap. Hij woonde tot voor kort in de New Yorkse wijk Queens waar regelmatig demonstraties voor zijn woning plaatsvonden. Daar werd de 95-jarige dinsdagochtend met een ambulance opgehaald. Volgens het Witte Huis is Palij uitgeleverd "Om de belofte van vrijheid voor de Holocaustslachtoffers en hun families te waarborgen".

Geen enkel land wilde Palij opnemen

In 2005 oordeelde een Amerikaanse rechter al dat de SS-helper het land uit moest, maar zowel Duitsland, Polen als ook Oekraïne weigerden steeds hem toe te laten. Palij was in de oorlog kampbewaker in het Poolse werk- en trainingskamp Trawniki. Volgens de VS is hij betrokken bij de dood van duizenden Joodse mannen, vrouwen en kinderen. Veel in Trawniki getrainde bewakers (waaronder ook de in 2012 overleden oorlogsmisdadiger John Demjanjuk) werden overgeplaatst naar concentratiekampen als Sobibor en Treblinka. De kampbewakers werden als het ware 'losgeweekt' van hun nationaliteit en vaderland en ontwikkelden zich tot fanatieke volgelingen van hun SS-bazen. Palij heeft een verblijfsvergunning gekregen en is ondergebracht in een verzorgingshuis in de regio Münster. De kans dat hij voor oorlogsmisdaden zal worden berecht is klein omdat er zeer waarschijnlijk onvoldoende bewijsmateriaal is.

Foto header: 'Hilfswilliger' in opleiding in Trawniki