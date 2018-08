Wielerklassieker Veenendaal-Veenendaal live bij TV Gelderland

VEENENDAAL - De wielerklassieker Veenendaal-Veenendaal is vanmiddag live te volgen bij TV Gelderland. Ook is er een korte samenvatting te zien van de vrouwenkoers, die dit jaar voor het eerst gehouden wordt. Annemiek van Vleuten is de grote favoriet in de eerste vrouwenversie.

De 35-jarige Wageningse rijdt niet met haar eigen ploeg, maar is kopvrouw van een nationaal team met onder meer ook Lucinda Brand. Veel Nederlandse toppers, zoals Anna van der Breggen, Chantal Blaak en Marianne Vos, ontbreken bij de vrouweneditie van deze klassieker, die grotendeels over Gelderse wegen voert.

Bij de mannen is Dylan Groenewegen, de winnaar van 2015 en 2016, de favoriet. Er zijn ook veel regionale renners, onder wie Jesper Asselman uit Huissen. Hij is pas enkele weken terug in het peloton na een enkelbreuk.

De klassieker is zeven keer door een Gelderse renner gewonnen. Theo Bos uit Hierden was in 2012 de laatste winnaar uit deze provincie. Hij kwam ook in 2010 als eerste over de streep. Verder wonnen Kenny van Hummel uit Huissen, Arnhemmer Paul van Schalen, Leon van Bon uit Apeldoorn en Tristan Hoffman uit Groenlo. Bobbie Traksel (foto) uit Tiel was de beste in 2002 op 20-jarige leeftijd. Hij is nu voor het eerst koersdirecteur.

TV Gelderland zendt de finale van Veenendaal-Veenendaal woensdag live uit vanaf 16.00 uur.