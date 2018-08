Dief neemt rolstoelbus Jitty mee: 'Ik ben nu een gevangene in mijn eigen huis'

De Mercedes Sprinter werd gestolen toen Jitty lag te slapen. 's Morgens ontdekte ze dat de bus niet meer op zijn plek stond. Ze deed direct aangifte bij de politie, die zei niet veel meer te kunnen doen dan uit te zien naar haar bus.

'Ik kan nu nergens heen'

Jitty slikt haar emoties weg als ze uitlegt wat de diefstal van de rolstoelbus met haar doet. 'Het is mijn enige vervoermiddel dat me van A naar B kan brengen. Het is in alles mijn vervoersvoorziening. En die heb ik nu niet meer. Ik kan nergens heen. Niet naar mijn werk, niet naar mijn schoonouders die al op leeftijd zijn. Wat als er iets met hen gebeurt? Of met wie dan ook in mijn omgeving?'

Foto: Jitty Spel

De bus van Jitty. Heb je 'm gezien? Laat het haar dan weten.

'Ik ben nu een gevangene in mijn eigen huis', zegt Jitty verdrietig. 'Ik hoop maar één ding: dat degene die mijn bus heeft meegenomen berouw krijgt en 'm weer terugbrengt. Ik zie het goede in de mens nog wel, hoor. Maar zo gaat het wel hard achteruit.'

Facebook-oproep

Via Facebook doet Jitty een oproep aan mensen om mee te helpen zoeken. 'Help alsjeblieft mijn bus terug vinden! Ik ben volledig afhankelijk van mijn bus', geeft ze aan. Op het moment van schrijven is haar hartenkreet al bijna tweeduizend keer gedeeld.

Kenmerken

De rolstoelbus van Jitty werd in Arnhem-Zuid gestolen. Het gaat om een grijze Mercedes Sprinter met het kenteken VP-978-K. De auto heeft aan de achterkant een uitklapbare lift en aan de passagierskant zit een aantal krassen.