'De geur was niet te harden'; verwaarloosde katten uit vieze woning gehaald Foto: politie Ede (ter illustratie)

EDE - De politie in Ede heeft in een woning meerdere verwaarloosde katten aangetroffen. De eigenaar bleek niet alleen slecht voor zijn dieren te zorgen maar ook voor zichzelf, want agenten troffen binnen een gigantische bende aan.

Volgens de politie waren er meerdere meldingen binnengekomen dat de katten niet de nodige zorg kregen. Ook zou er een enorme stank uit de woning komen. Overal uitwerpselen Toen agenten een kijkje gingen nemen, troffen ze een gigantische puinhoop aan op het adres. Overal lagen uitwerpselen en het was er ontzettend heet en benauwd. 'De geur in de woning was niet te harden en het was dus niet gek dat omwonenden hier melding van maakten', aldus de politie. Woning verzegeld De katten zijn inmiddels elders ondergebracht. Tegen de eigenaar, die niet wilde meewerken, wordt proces-verbaal opgemaakt. De gemeente heeft het huis verzegeld voor onderzoek. Als daaruit blijkt dat de woning 'onleefbaar' is, zal die op last van de burgemeester worden gesloten. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52