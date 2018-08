Kassa rinkelt voor NEC na toptransfer voor Limbombe

NIJMEGEN - Anthony Limbombe verlaat Club Brugge voor een nieuw avontuur in Frankrijk. De buitenspeler verhuist voor een transfersom van ongeveer tien miljoen euro naar Nantes, dat op het hoogste niveau speelt. Ook NEC profiteert mee van de overstap van Limbombe.

Limbombe speelde van 2014 tot 2016 in Nijmegen, voordat hij voor zo'n 2,5 miljoen euro vertrok naar Brugge. NEC bedong bij zijn transfer een doorverkooppercentage en heeft daarnaast recht op een opleidingsvergoeding. Hoe hoog het bedrag is wil NEC niet zeggen, maar het loopt waarschijnlijk in de tonnen.

Eerder deze zomer rinkelde de kassa al toen Alireza Jahanbakhsh een grote transfer maakte. Hij vertrok van AZ naar Brighton & Hove Albion in de Engelse Premier League. NEC hield daar ongeveer één miljoen euro aan over.