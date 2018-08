Eekhoorns hebben het zwaar; opvang in Lunteren nu al ramvol

LUNTEREN - Het eekhoornseizoen moet nog beginnen, maar in Lunteren zit de eekhoornopvang al helemaal vol. Brigtte van Bennekom krijgt de ene na de andere eekhoorn binnengebracht die verzorging nodig heeft. Inmiddels is er bijna geen plek meer voor de dieren.

De warmte van de laatste maanden heeft eraan bijgedragen dat de eekhoorns het momenteel erg zwaar hebben. De hitte heeft de diertjes slomer gemaakt en de beperkte regenval maakt het lastig voor ze om drinkwater te vinden. In de zoektocht naar voedsel raken de kleintjes soms hun moeder kwijt of raken ze uitgeput. Andere eekhoorns worden aangereden of zoeken hun heil bij mensen.

'Het zit hier helemaal vol', zegt Brigitte van Bennekom, die in Lunteren een dependance beheert van Eekhoornopvang Nederland. Op dit moment heeft ze 35 eekhoorns in de opvang en vorige week lag dat aantal zelfs nog iets hoger.

Normaal zorgt ze in deze tijd van het jaar voor veel minder eekhoorns. De laatste tijd werden de diertjes echter achter elkaar binnengebracht.

'Ze passen vaak in je hand'

'Ze worden overal en nergens gevonden. Onder de bomen, in het bos, in tuinen. Sommigen zijn nog zo klein, dat ze de oogjes nog dicht hebben. Ze passen vaak nog in je hand, zo klein zijn ze', vertelt Van Bennekom.

Een fitte, alerte eekhoorn loopt instinctief weg van mensen, maar dat is met de dieren in de opvang niet het geval. Die wenden zich tot mensen, omdat die bewegen en warmte afgeven. Omdat het daarna heel lastig is weer van ze af te komen, brengen mensen de diertjes uiteindelijk naar Lunteren.

Melkpoeder uit Amerika

Van Bennekom heeft haar handen vol aan de zorg voor de eekhoorns. 'De jonge eekhoorns moeten om de twee à drie uur gevoed worden. Dat gebeurt met speciale melk van melkpoeders die uit Amerika komen', legt de vrijwilligster uit. De baby-eekhoorns zijn ook nog niet in staat om zelfstandig noten te kraken, iets dat ze normaal leren van hun moeder.

Van Bennekom zorgt voor de aanvoer van verse noten en kijkt via een camera mee of het de diertjes lukt de noten open te krijgen. Zodra de eekhoorns weer aangesterkt zijn, mogen ze de natuur weer in.

Hoge nood

De eekhoornverzorgster hoopt dat mensen inzien dat de nood hoog is voor de dieren. 'Alle hulp is welkom, maar vooral financieel', zegt Van Bennekom. 'En op 16 september hebben we een open dag van de opvang in Huizen. Wie meer wil weten, raad ik echt aan daar even te gaan kijken.'