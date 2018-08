Zomer in Gelderland: Stokkum op derde plek

STOKKUM - Het oude Burgers Dierenpark in het decor, levert een eindscore op van 4559 punten en 885 euro voor team Stokkum. Dat is goed voor de derde plek.

Het juryrapport

300 euro voor het publiek;

120 euro voor de parade;

290 euro voor het decor;

25 euro voor de Mexicano Loco in Stokkum;

50 euro voor de Mexicano Loco in Miste;

100 euro voor Alberto met het team.

Dit maakt een totaalbedrag van 885 euro voor De Zandhaas, een maandelijks dorpsblad gemaakt door en voor Stokkumers.

Naast het geldbedrag wordt er ook iedere dag gestreden voor de titel ‘mooiste plaats van Gelderland’. De puntentelling daarvoor is als volgt:

1730 stemmen via de Omroep Gelderland-app;

885 punten (want de euro’s die zijn opgehaald tijdens de uitzending, worden punten);

1044 bezoekers;

900 punten voor het aantal bezoekers (1044 mensen op het plein = 90 % van het aantal inwoners van Stokkum x 10).

Dat maakt een eindscore van 4559 punten en dat is genoeg voor een derde plek. Daardoor verschuift Appeltern naar een vierde plek.

Uitzending niet gezien?

For Foy zong vandaag onze eindtune.

Morgen zijn we in Wezep

Morgen zijn we in Wezep

