Cel voor voetballer na schoppen tegenstander op veld

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem heeft dinsdag een celstraf van zes maanden, waarvan vier voorwaardelijk, opgelegd aan een 26-jarige man uit Den Bosch. Hij is schuldig bevonden aan de mishandeling van een voetballer van VV Haaften, in oktober 2016. Een andere verdachte in de zaak, een 34-jarige elftalleider uit Den Bosch, werd vrijgesproken.

De wedstrijd tussen VV Haaften en VV TGG uit Den Bosch ontaardde in oktober 2016 in een massale vechtpartij. Nadat de Betuwse thuisclub de wedstrijd met 5-1 had gewonnen, sloeg de vlam in de pan. De speler van Haaften die het vaakst had gescoord werd plots ingesloten door spelers en supporters van de tegenstander. Daarbij werd hij zwaar mishandeld. De elftalleider en linksback van TGG zouden een kopstoot hebben uitgedeeld en het slachtoffer in het gezicht en tegen de nek hebben geschopt toen hij op de grond lag. Cel en schadevergoeding Tegen de voetballer uit Den Bosch was eerder vijf maanden geëist, waarvan twee voorwaardelijk. De rechter besloot dinsdag zes maanden gevangenisstraf op te leggen, waarvan vier voorwaardelijk. De man moet het slachtoffer ook 1.100 euro schadevergoeding betalen. Dat de straf lager uitvalt dan de eis van de officier komt door de ouderdom van de zaak en de persoonlijke omstandigheden van de speler. Elftalleider vrijgesproken Twee weken geleden eiste de officier van justitie acht maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk, tegen de elftalleider. Hij gaf tijdens een eerdere zitting aan onschuldig te zijn. Zodra de vechtpartij uitbrak had de man zich uit de voeten gemaakt, zei hij, omdat hij nog in proeftijd zat na een eerdere mishandeling. De rechter sprak de elftalleider dinsdag vrij van mishandeling. De signalementen die getuigen en het slachtoffer gaven over de elftalleider lopen te veel uiteen. Enorme pijnklachten Het slachtoffer liep bij de mishandeling in oktober 2016 een hersenschudding en een gekneusd kaakgewricht op. Hij had last van angsten en vreesde dat de twee hem nog eens zouden opzoeken. Daarnaast had hij enorme pijnklachten en een whiplash en kon hij niet meer met het openbaar vervoer naar school. TGG besloot de linksback en elftalleider al eerder te royeren als leden van de Bossche voetbalclub.