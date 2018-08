Schipper mag ik overvaren? Dat mag, Rijkswaterstaat legt uit hoe

BENEDEN-LEEUWEN - Vanwege de droge periode deze zomer zijn de waterstanden van Nederlandse rivieren uitzonderlijk laag. Ook de diepste rivier van Nederland, de Waal, heeft een laag waterpeil. Daarom biedt Rijkswaterstaat vanaf maandag extra actuele informatie over de waterstanden van de Gelderse rivier, zodat de scheepvaart hier rekening mee kan houden.

De Waal staat niet alleen bekend als diepste rivier van Nederland, maar ook als de rivier met de meeste scheepvaart. Omdat de waterstanden zo laag zijn, mogen schepen minder meenemen. Minder vracht betekent minder winst, dus voor de scheepvaart is de situatie alles behalve ideaal.

Om de schippers zo goed mogelijk te kunnen helpen, biedt Rijkswaterstaat extra actuele info over de waterstanden.

Het punt waar het water het ondiepste is, wordt de Minst Gepeilde Diepte (MGD) genoemd. Normaal gesproken meldt Rijkswaterstaat van de gehele Waal één MGD, maar vanwege de exceptionele dieptepunten, worden er nu drie gemeld. Erg handig, als je schipper bent of in de scheepvaart werkt.

'Het maximale eruit halen'

Rijkswaterstaat doet dit voor de gedeeltes tussen Duitsland en het Maas-Waalkanaal, tussen het Maas-Waalkanaal en het Amsterdam Rijnkanaal en tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Loevestein. Het is volgens Rijkswaterstaat echt nodig, aangezien het zomaar kan zijn dat er een verschil van 50 centimeter tussen de ene MGD en de andere zit.

Een woordvoerder legt uit: 'Een schip kan door de lage waterstanden nu minder meenemen, maar door drie verschillende MGD's te presenteren, kan een schip er toch het maximale uit halen. Schippers willen natuurlijk het maximale mee kunnen nemen, maar ze willen ook niet over de bodem schuren.'