Verdachte transgendermoord blijft in de cel

ARNHEM - De 28-jarige man uit Ede die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van transgenderprostituee Bianca, blijft voorlopig vastzitten. Dinsdag wees de rechter in Arnhem een verzoek van de advocaat van de man af om zijn cliënt voorlopig vrij te laten.

De advocaat gaf dinsdag voor de rechtbank aan dat onderzoek heeft aangetoond dat de prostituee overleed als gevolg van overmatig drank- en drugsgebruik. Hij gebruikt daarvoor het rapport van de neuropatholoog die de hersenen heeft onderzocht. De verdachte Edenaar zou volgens de advocaat voorlopig vrijgelaten moeten worden.

Onderzoek in Pieter Baan Centrum

De rechter gaf echter geen gehoor aan dit verzoek. Hij is van mening dat de man vast moet blijven zitten in afwachting van zijn rechtszaak. Die gaat waarschijnlijk pas in 2019 van start. De verdachte moet eerst onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum. Het belang van de maatschappij is in dit geval groter dan het belang van de verdachte, gaf de rechter aan.

De 32-jarige transgender Bianca werd eind september vorig jaar dood gevonden in een huis aan de Van Oldenbarneveldtstraat in Arnhem. Ze was met een zwaar voorwerp meerdere keren op het hoofd geslagen. De Venezolaanse was nog maar net aangekomen in Nederland. De verdachte was mogelijk haar eerste klant.

