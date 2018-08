De reddingsbrigade in heel Gelderland zoekt vrijwilligers

ARNHEM - .

Deze zomer is uitzonderlijk warm waardoor er meer zwemmers zijn in open water. Reddingsbrigade Nederland heeft het er bijzonder druk mee. De reddingsbrigade rukte wel 3259 keer uit en er is dit jaar een opmerkelijk groot aantal verdrinkingsongevallen. De reddingsbrigade maken zich zorgen en willen duidelijk maken dat ten eerste de zwemmers eigen verantwoordelijkheden hebben en zich moeten beseffen wat de risico's zijn van zwemmen in open water.



Veel lokale reddingsbrigades zetten zich in door onder andere opleidingen te geven in zwemmend en varend redden.

Een (recent) initiatief is de ontwikkeling van een zwemlespakket voor een 'natte' gymles, met als doel jonge kinderen (6- tot en met 10-jarigen) te laten kennismaken met de basisbeginselen van zwemmen in open water (vaardigheden) en een eerste kennismaking met zwemmend redden. Dat biedt kansen om via scholen te werken aan bewustzijn. Ook ouders worden hierdoor gewezen op de risico's van zwemmen in open water.

Er zijn bij de reddingsbrigade altijd nieuwe vrijwilligers gewenst.

