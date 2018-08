Deel dit artikel:











Fietser gewond achtergelaten: doorrijder gezocht Foto: Omroep Gelderland

ELST - De politie Overbetuwe is op zoek naar een nog onbekende bromfietser die afgelopen zaterdag doorreed na een botsing met een fietser in Elst. Het slachtoffer sloeg daarbij over de kop.

Het ongeval gebeurde rond 18.40 uur langs de Sillestraat, tussen de carpoolplaats en parkeerplaats Hogewei. Het slachtoffer fietste samen met zijn vrouw over het RijnWaalpad in de richting van Arnhem, toen hij werd ingehaald door een bromfietser. Over de kop Tijdens de inhaalmanoeuvre ging het mis; de twee bestuurders raakten elkaar, waarna de fietser over de kop sloeg en ten val kwam. Hoewel het slachtoffer daarbij gewond raakte, vervolgde de bromfietser zijn weg in de richting van Arnhem. Het gaat om een man van 30-40 jaar met een blanke huidskleur en een grijze baard van ongeveer 10 centimeter lang. Hij reed op een beige/witte bromfiets (zie foto) en droeg een witte pothelm met zwarte kunststof klep. Tips zijn welkom bij de politie. Foto: politie Overbetuwe Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52