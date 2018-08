Jamkoningin Neede: oorspronkelijk de dame met het lekkerste potje jam

NEEDE - Ede heeft de Heidekoningin, Tiel heeft Flipje en Neede de Jamkoningin. Bijna elk festival of evenement heeft tegenwoordig zijn eigen boegbeeld. Dat het vrijwel altijd 'mooie jonge dames' zijn - op fruitmannetje Flipje na dan- is vast geen toeval. In Neede houdt die traditie het inmiddels 25 jaar vol. Vandaag zal wederom iemand tot koningin van de jam worden gekroond.

Maar oorspronkelijk was de titel bedoeld voor de dame (of heer?) die het lekkerste potje jam van de markt zou hebben gemaakt. Dat was tenminste het idee van de organisatie', vertelt Ronnie Konniger van de Historische Kring Neede en kersverse voorzitter van de Jammarkt. '' Maar toen de markt in 1991 van start ging was dit plan nog niet goed uitgewerkt en verdween vervolgens een paar jaar in de ijskast.'

Fris en fruitig

Pas in 1994 was de eerste Jamkoningin een feit. Maar het oorspronkelijk plan om de titel te gebruiken voor de beste jammaakster was van de baan. Alle 'frisse en fruitige' jonge meiden vanaf 18 jaar konden zich aanmelden, zo is nog te lezen in een lokale krant uit dat jaar. De voorkeur ging al wel meteen uit naar jonge dames die een binding hadden met Neede.

Patricia Lucas (toen nog Ten Brinke) werd als 18-jarige in 1995 tot jamkoningin gekozen. 'Ik heb mezelf aangemeld toen ik het oproepje ergens had gelezen, weet ik nog.' Ze woonde destijds nog bij haar ouders in Neede. 'Je kreeg gratis nieuwe kleren en volgens mij ook een reischeque. Dat is natuurlijk allemaal wel leuk voor een meisje van net 18.' Ze heeft er goede herinneringen aan. 'Ja het was wel een eer. Ik kreeg ook leuke reacties van iedereen.' Nog steeds gaat ze bijna elk jaar nog wel even terug naar de jammarkt. 'Nee, herkend als vroegere Jamkoningin word ik dan niet meer. '

Traditie in ere houden

Destijds was je maar één dagje Jamkoningin en moest je het jaar daarna even terugkomen om het stokje over te dragen. Tegenwoordig heeft de jam-miss wat meer taakjes gekregen. Zo wordt ze gedurende het jaar geacht aanwezig te zijn bij verschillende evenementen en openingen.

De traditie blijft vooralsnog gewoon bestaan. Tijdens het 25-jarig bestaan van de jammarkt in 2015 besloot de organisatie het voor één keer anders dan anders te doen en een jamkoning te benoemen. Maar inimddels zijn de 'frisse en fruitige' jonge dames weer terug.