Zomer in één klap voorbij: zaterdag 14 graden en stevige plensbuien

ARNHEM - Een maximumtemperatuur van 14 graden en stevige plensbuien; dat staat ons zaterdag te wachten. Na het warme weer van de afgelopen tijd lijkt er in één klap een einde te komen aan de mooie zomer. 'Het wordt echt even wennen. Een koude douche zou ik het willen noemen', zegt weervrouw Margot Ribberink van MeteoGroup.

Volgens Ribberink slaat het weer volledig om. 'Ik denk dat als je zaterdag wakker wordt, je denkt: wat is dit nou?' Naast een flinke keldering van de temperatuur moeten we rekening houden met een kletsnatte dag. 'Misschien valt er wel 10 tot 15 millimeter', legt de weervrouw uit op Radio Gelderland.

Luister het hele gesprek terug:

Nog twee mooie dagen

Maar zover is het nog niet, want de komende dagen is het nog heerlijk weer. Deze dinsdag kan het in Gelderland 24 of 25 graden worden. 'Dus op sommige plaatsen wordt het weer een zomerse dag', benadrukt Ribberink. Wel is er volgens haar veel bewolking en kans op een buitje. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog.

Donderdag komt er nog een graadje bij en wordt het op de meeste plekken zo'n 26 graden. Hoewel er wat meer zon is, kan er ook dan een buitje vallen. Vrijdag houden we dat weerbeeld, maar met een graad of 17 doet de temperatuur al een flinke stap terug.

Zie ook: Het is nu echt voorbij met die warmte, dat wordt wennen!