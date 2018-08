Jagers willen jachtseizoen voor ganzen verplaatsen

De jagers willen het jachtseizoen verplaatsen omdat ze niet op ganzen willen schieten tijdens de broedperiode en de rui.

Bovendien pleit de Jagersvereniging voor het schieten op ganzen in de nazomer, herfst en winter, omdat dat de tijd is waarin de ganzen geen eieren of jongen meer hoeven te verzorgen, terwijl de vraag naar wild op het jaarlijkse hoogtepunt is en het vlees goed te consumeren is.

Tekst gaat verder onder de foto.

Lokganzen in een weiland. Foto: Omroep Gelderland

Faunabeleid

De provincie Gelderland en de Vogelbescherming zien geen heil in het plan van de Jagersvereniging. De provincie heeft in het nieuwe faunabeleid voorgesteld om ten aanzien van de ganzen nu geen tussentijdse wijzigingen door te voeren.

Het huidige beleid loopt in principe tot 2020. Doel van dat beleid is om de schade in de zomer te beperken en rust voor de trekganzen in de winter te garanderen. In september wordt het faunabeleid besproken in Provinciale Staten.

Verslaggever Jan Sommerdijk was dinsdagochtend mee op ganzenjacht en vroeg waarom de jagers zo graag in een ander seizoen willen jagen: