Vierdaagse is hoofdsponsor kwijt

ARNHEM - De 102de Vierdaagse is het laatste jaar voor hoofdsponsor Hi-Tec Sports. De verkoop van het bedrijf aan een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf betekent het afscheid van de Vierdaagse. Het sportmerk was vijf jaar sponsor.

De nieuwe Amerikaanse eigenaren hebben geen interesse in de wandelsport in Nederland. Het Nederlandse familiebedrijf uit 1974 is wereldwijd een van de grootste sportmerken. In Nederland was het merk vijf jaar geleden nog onbekend.

Nieuwe sponsor staat al klaar

'Het grootste publieksevenement van Nederland' wist al een jaar dat het op zoek moest naar een nieuwe hoofdsponsor. De onderhandelingen met een potentiële nieuwe sponsor zijn dan ook al vergevorderd. De organisatie van de Vierdaagse zal de naam komende herfst bekendmaken.

Wat 'geeft' een hoofdsponsor?

Een hoofdsponsor investeert ongeveer 200.000 euro in goederen en diensten, zoals shirts, tassen, drinkflessen en schoenen. De sponsor zal zich meerdere jaren aan het evenement verbinden.