Met de rolstoel op vakantie? In het Rijk van Nijmegen willen ze je graag helpen

GROESBEEK - Het Rijk van Nijmegen wil zich op de kaart zetten als dé vakantieregio voor mensen met een beperking. Onder aanvoering van de gemeente Berg en Dal willen de gemeentes zoveel mogelijk drempels voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers wegnemen.

De 14-jarige Casper de Gans is blij verrast als hij op maandagmiddag samen met zijn vader mee kan rijden op de draisine, het fietstreintje op het oude spoor van Kleef naar Groesbeek.

Hij komt op vakantie vaak dingen tegen waar hij in zijn rolstoel niet kan meedoen. 'Dan moet ik gewoon thuis in het hotel of in het huisje blijven zitten.' En dat is saai, vindt Casper.

'Wat meer ruimte voor de rolstoel'

In dat huisje is het ook niet altijd feest. Volgens Casper kun je vaak je kont niet keren met je rolstoel. 'Ze zeggen: het is een rolstoelhuis of een mindervalide huisje. En dan denk ik: nou dan zou ik een wat minder grote tafel of kleinere banken neerzetten. Dan heb je wat meer ruimte voor de rolstoel.'

Er zijn 12,5 miljoen mensen met een beperking in Nederland en Duitsland. Onderzoek wijst uit dat 30 procent er nu niet op uit gaat omdat ze extra toegankelijkheids- of zorgwensen hebben.

De gemeentes in het Rijk van Nijmegen (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen) willen mensen met een beperking gastvrij ontvangen. Dat is niet alleen om empathische redenen. Uit onderzoek blijkt dat de doelgroep vaker buiten het hoogseizoen op vakantie gaat, meer geld uitgeeft per vakantie én vaker terugkomt.

In 2016 begon het project 'Zorgeloos op vakantie', onder aanvoering van wethouder Sylvia Fleuren van Berg en Dal. 'Voor sommige mensen geeft het wat meer problemen om deze regio te bezoeken. Er zijn dan letterlijk of figuurlijk wat drempels. En die willen we heel graag wegnemen omdat we niet in problemen willen denken, maar juist in oplossingen.'

Rolstoel met extra dikke banden

Dat die oplossingen helemaal niet zo moeilijk hoeven te zijn, blijkt even later als Casper met zijn rolstoel vaststaat in het zand rondom de Bisonbaai in de Ooijpolder. Henny van Benthem van stichting Van hier naar daar heeft een rolstoel meegenomen met extra dikke luchtbanden. Daarmee kan Casper vlak langs het water rijden door het rulle zand. 'Heerlijk' roept hij uit.

Aanpassingen verdienen zich terug

Toen het team van 'Zorgeloos op vakantie' dit voorjaar bij een pannenkoekenhuis in Berg en Dal opnames maakte met zo'n rolstoel, besloot de eigenaar direct zo'n rolstoel aan te schaffen. Van Benthem biedt ze goedkoop aan omdat hij ze samenstelt uit oude rolstoelen, maar dan nog kosten ze een kleine tweeduizend euro.

Toch moet dat volgens hem geen probleem zijn. 'De ondernemer verdient het meteen terug omdat men dan ook een consumptie gaat gebruiken in het restaurant of het café. Of zelfs kiest voor een hotel in de omgeving, omdat die mogelijkheid er is.' Voorwaarde is natuurlijk wel dat het hotel goed is toegerust op mensen met een beperking.