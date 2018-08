Nijmeegse onderzoekster krijgt deel van opbrengst zwemtocht Van der Weijden

NIJMEGEN - Een deel van de opbrengst van de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden gaat naar professor Iris Nagtegaal van het RadboudUMC in Nijmegen. Ondanks dat Van der Weijden eerder moest afhaken heeft hij ruim 2.5 miljoen euro opgehaald met zijn zwemactie voor KWF Kankerbestrijding.

Het geld wordt verdeeld onder elf onderzoeksprojecten in het land. Het onderzoek van Nagtegaal naar erfelijke alvleesklierkanker is er één van.

Eerdere diagnose alvleesklierkanker

Alvleesklierkanker is één van de meest dodelijke kankersoorten. Driekwart van de patiënten met alvleesklierkanker overlijdt binnen een jaar na diagnose. Het lijkt dat van de patiënten, die overlijden, tien tot twintig procent een erfelijke aanleg te hebben voor het ontwikkelen van alvleesklierkanker. Om patiënten met een erfelijke vorm van alvleesklierkanker op te sporen gaat Nagtegaal aan het Radboudumc specifieke afwijkingen in het DNA onderzoeken.

Elfstedenzwemtocht

Maarten van der Weijden wilde het hele parcours van de Elfstedentocht zwemmen, zo'n 200 kilometer. Hij moest maandagavond zijn zwemtocht voortijdig stoppen vanwege ziekte. Zijn arts vond het niet langer verantwoord om hem door te laten gaan en besloot dat hij niet verder mocht zwemmen.

Tijdens een huldiging in Leeuwarden werd bekend dat er met de tocht 2.5 miljoen euro is opgehaald. Het bedrag kan in de komende dagen nog oplopen.

Dinsdagochtend sprak radiopresentator Rob Kleijs met professor Iris Nagtegaal: