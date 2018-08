Honderdduizenden bloemen te weinig voor corso in Rekken

REKKEN - Het bloemencorso in Rekken heeft dit jaar door de droogte ruim een kwart minder bloemen dan normaal. 'De situatie is schrijnend,' zegt voorzitter Ben Hasselo. Sommige bouwers decoreren hun wagens noodgedwongen met minder dahlia's.

Voor de elf wagens in het dorp worden normaal 1.2 miljoen dahlia's gebruikt. Vooral de witte exemplaren zijn schaars. Er zijn zestig procent minder witte bloemen dan normaal', aldus voorzitter Hasselo.

Uitzonderlijke situatie

Benny Peek, al jaren verantwoordelijk voor de dahliatuin, zegt deze extreme omstandigheden niet vaak te hebben meegemaakt. 'Er zitten wel knoppen in, maar de bloemen komen niet uit.'

Om woensdag toch met mooie wagens door het dorp te kunnen rijden, heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo zijn er bloemen gehaald bij andere verenigingen in het land en wordt er gekeken naar de verdeling van de bloemen.

Sommige wagens hebben minder bloemen dan anders. De meeste dahlia's gaan naar de jeugdgroepen. 'Zij zijn de toekomst', zegt voorzitter Hasselo.

Nog geen problemen bij andere verenigingen

Bij andere corsoverenigingen komen de berichten over het slechte bloemenjaar natuurlijk ook binnen. Daar leidt het nog niet tot problemen.

'Onze velden staan er nog goed bij', vertelt voorzitter Herman ter Haar van het bloemencorso in Lichtenvoorde. 'We zijn tot nu toe niet ontevreden. Na het weekend komen we weer bij elkaar om naar de situatie te kijken.'

Ook in Winterswijk komt de vereniging nog bij elkaar om de situatie te bekijken. 'We hebben nog niet duidelijk of er een tekort is, maar er komt sowieso een mooie optocht dit weekend', aldus voorzitter Martijn Gussinklo.