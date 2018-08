Nabestaanden blijven zoeken naar gestolen urn

De urn werd begin deze maand gestolen uit het nisje bij het crematorium in Dieren. De familie hing eerder al pamfletten op in onder meer Apeldoorn, Dieren en Enschede met de oproep om de urn terug te brengen. De nabestaanden hoeven de urn niet terug, maar hopen wel dat de dader as terugbrengt.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

'Het is een mooi eivormige pot', vertelt familielid Hue Kaewborisut-Lu bij het ophangen van de papieren in Arnhem. 'Stel je voor dat iemand dat nu wil gebruiken.'

Verdriet blijft over

Dochter Mong Ru Mak-Kwah wist niet wat ze hoorde toen de urn was gestolen. 'We echt geschokt, boos en verdrietig. We willen haar zo snel mogelijk terug.'

'Ze is gewoon weg. Ze was al onverwachts weg en nu is ze weer onverwachts weg. Het blijft gewoon een nachtmerrie. Het enige wat nu overblijft is verdriet.'

Het crematorium reageerde eerder geschokt. 'Dit gebeurt nooit. Hier zit zoveel emotionele waarde aan, echt verschrikkelijk', zei Theo de Natris namens het crematorium.

