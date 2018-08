Deel dit artikel:











Luchtbeelden: hoogwater en laagwater in de Waal, wat een verschil

NIJMEGEN - Aan het begin van het jaar konden we er niet omheen: het hoge water in Gelderland. Hoe anders is dat nu, na een hete en droge zomer. Vanuit de lucht is het verschil goed te zien, bijvoorbeeld bij de Waal.

Toine Peerenboom stuurde zijn drone in januari van dit jaar de lucht in voor opnames van de Waal bij Nijmegen. Het waterpeil daalde in februari. De beelden die hij dit weekend maakte in exact hetzelfde gebied, laten een compleet ander beeld zien dan in januari. Oordeel zelf: