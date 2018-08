Fruit genoeg voor jaarlijkse jammarkt, ondanks de droogte

NEEDE - Willie Lindeboom van de Historische Kring in Neede is er al maanden druk mee: de jaarlijkse jammarkt. Gelukkig voor haar en alle andere jamliefhebbers heeft de droogte geen gevolgen voor het evenement, dat woensdag weer wordt gehouden. Veel fruit was al vroeg rijp, dus er kon al eerder begonnen met het koken.

Lindeboom heeft er vanaf mei een deeltijdbaan aan. 'Zeker 0,6 fte,' vertelt de Achterhoekse boven een dampende pan worteltjesjam. Vanwege de hitte lag het maken een paar weken stil.

'Normaal gesproken ben ik zo vlak voor de markt al wel klaar met koken, maar met die hitte in de keuken is het geen pretje.' Na de worteltjesjam is ze waarschijnlijk wel klaar. Dan heeft ze bijna 750 potten jam gemaakt voor de markt van dit jaar.

De potjes staan allemaal in dozen en kratten in de schuur. Van 'gewone' aardbeienjam tot de wat minder gangbare courgettejam. Lindeboom: 'Ook heel lekker hoor!'

Blij dat het klaar is

De droogte gooide gelukkig geen roet in het eten. 'Er is fruit genoeg. Vooral de bramen waren dit jaar vroeg rijp, ongeveer een maand eerder dan anders.' Problemen verwachtte ze sowieso niet, want er zat ook nog genoeg fruit in de diepvries.

Zo aan het eind is Willie Lindeboom er wel een beetje klaar mee. 'Dan ben ik blij dat het erop zit, maar in januari begint het altijd weer te kriebelen hoor.'

De jammarkt in Neede wordt woensdag voor de 28e keer gehouden.