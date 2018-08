Klompenpad Errekomsepad zoekt extra handen

ERICHEM - .

In Gelderland en Utrecht zijn inmiddels 110 Klompenpaden ontwikkeld door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Landschap Erfgoed Utrecht. Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad door natuurgebieden, over landgoederen en waar mogelijk dwars door het boerenland. Bij voorkeur door weilanden en langs akkers, zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Eén van de vele mooie Klompenpaden, het Errekomsepad, is een prachtig pad door de fruitboomgaarden in het buitengebied van Erichem, midden in de Betuwe. De groep vrijwilligers die dit pad naloopt, de markering controleert en beheert, is op zoek naar versterking.

Vindt u het leuk om buiten actief te zijn en zich samen in te zetten voor een bijzondere wandelroute? Laat hieronder uw reactie achter!



Cultuur en natuur

Het 13 km lange Errekomsepad begint in Erichem, het dorp is gebouwd op een stroomrug met de Sint Joriskerk op het hoogste punt. De wandelaar wordt geleid langs de Kortenhof en langs fruitboomgaarden, die in het voorjaar prachtig in bloei staan. Vervolgens langs wijngaarden van het Betuws Wijndomein en de camping De Karekiet richting het stadje Buren. Of zoals iemand op www.klompenpaden.nl aangaf: “Een prachtig pad langs slootjes en beekjes. Een geweldige lunchplek bij het Wijndomein, uitkijkend over de wijngaard van Buren”.

Hulp gezocht

Alle Klompenpaden worden onderhouden door vrijwilligers; enthousiaste bewoners die het leuk vinden om de route te controleren, de markering op orde te houden, het zwerfafval weg te halen en onverharde stukken beloopbaar te maken. De vrijwilligersgroep van het Errekomsepad zoekt versterking. Mensen die houden van wandelen en geregeld de route willen nalopen zijn van harte welkom.