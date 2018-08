Quote 500-bendelid voor rechter om inbraken villa's Beekbergen en Wijchen

BEEKBERGEN - Rocky L., één van de leden van de zogenoemde 'Quote 500-bende' verscheen dinsdag opnieuw voor de rechter voor een serie inbraken. Samen met Bobby van den B. zou hij L. het hebben voorzien op villa's in onder andere Beekbergen en Wijchen.

De mannen, afkomstig uit Den Haag, zouden een ruit van een villa in Beekbergen (die te koop staat voor bijna 3 miljoen euro) hebben ingegooid en er met een aantal horloges vandoor zijn gegaan.

Het tweetal wordt er ook van verdacht dat zij een kapitale woning in Wijchen probeerden binnen te dringen, door een kozijn te forceren of raam te breken. Die poging mislukte.

Bende richtte zich op allerrijksten

Rocky, zijn twee broers en hun vriend waren de kopstukken van de Quote 500-bende, die zijn naam dankt aan de gelijknamige lijst van de 500 rijkste Nederlanders. Hun slachtoffers kozen ze namelijk uit die lijst.

De bende bestond uit 26 leden. Rocky bereidde de inbraken voor. Hij was door zijn ziekte (hij lijdt aan de ziekte van Von Recklinghausen) fysiek niet in staat om zelf in te breken.

Op vrije voeten

De 35-jarige Hagenees werd eind september 2013 veroordeeld voor zijn aandeel in de Quote 500-bende. Hij kreeg drie jaar cel. In hoger beroep maakte het gerechtshof daar, eind juni vorig jaar, uiteindelijk twee jaar en drie maanden van.

Dinsdag boog de rechter zich over de nieuwe reeks inbraken of pogingen daartoe. De zaak werd nog niet inhoudelijk behandeld. Dat wordt in een volgende zitting gedaan. In zowel de zaak tegen Rocky L. als die tegen Bobby van den B. geldt dat er verzoeken tot een schorsing van de voorlopige hechtenis werden gedaan. Die wees de rechter beide af. Wanneer de zaak wordt hervat, is nog niet bekend.