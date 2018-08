Ruim honderd klachten over geluidsoverlast Lowlands

ELBURG - Bij de gemeentes Elburg, Nunspeet en Oldebroek zijn afgelopen weekend meer dan honderd klachten binnengekomen over geluidsoverlast van het festival Lowlands.

Negentig procent van de meldingen kwam uit Elburg, de gemeente die hemelsbreed het dichtst bij het festivalterrein in Biddinghuizen ligt.

Inwoners konden hun klacht doorgeven via Whatsapp of sms. De klachten kwamen bij een technicus terecht, die drie avonden door de gemeentes reed om metingen te doen. Het was voor het eerst dat burgers op die manier een melding konden doorgeven.

Er werd vooral geklaagd over dreunende basgeluiden die tot diep in de nacht hoorbaar waren. Het aantal klachten lijkt volgens een woordvoerder van de gemeente Elburg lager te liggen dan vorig jaar, maar een duidelijk beeld is er nog niet. Later deze maand publiceren de gemeentes een analyse van de klachten.

