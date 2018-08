Laat je haar knippen voor Stichting Haarwensen tijdens opnames van Gelderland Helpt

VELP - .

Op 12 december maken wij (redactie van Gelderland Helpt) in Velp opnames voor twee speciale uitzendingen rondom Kerst. Tijdens deze opnames is er ook een gelegenheid om je haar te laten knippen waarbij jouw gedoneerde haar wordt gebruikt om haarwerken te maken voor kinderen die door medische redenen geen eigen haar meer hebben.

Deze kinderen zouden er alles voor over hebben om weer met een volle haardos door het leven te kunnen. Maar goede haarwerken en pruiken zijn vaak onbetaalbaar en er wordt slechts een klein gedeelte door de verzekering vergoed.

De pruiken van Stichting Haarwensen worden gemaakt van echt haar. Door te werken met onbehandeld haar kunnen zij de mooiste pruiken aan de kinderen schenken.

Samen met Dirk Groeneveld die in Apeldoorn al 16 keer een knipdag heeft georganiseerd zorgen wij dat erop 12 december een kapper voor jou klaar staat die je haar afknipt voor Stichting Haarwensen, maar jou daarna ook nog een hele mooie coupe geeft!

Dus: geef je zelf op door hieronder te reageren!

Je haar moet minimaal 30 centimeter lang zijn.

De opnames en dus ook het knipmoment is op 12 december in Velp ( Gelderland)

Hoe laat precies wordt later bekend.