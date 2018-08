Outreach: jongeren verspreiden het geloof in de zomervakantie

HARDERWIJK - Met ruim honderd vrijwilligers in vijf plaatsen het geloof op de Veluwe verspreiden. Dat is wat Outreach Veluwe doet. In 2016 begon de beweging in Nunspeet, vorig jaar kwam Elburg erbij en sinds dit jaar ook Harderwijk, Elspeet en 't Harde. In een week tijd proberen de vrijwilligers Veluwenaren in contact te brengen met Jezus. Vandaag is de laatste dag.

Merel en haar vriendin delen rozen uit in de binnenstad van Harderwijk. Een manier om met mensen in gesprek te gaan over het geloof. Ook al vinden de meiden het best ongemakkelijk in het begin, ze krijgen er steeds meer plezier in: 'Het is best vet om te doen, om met mensen in gesprek te gaan over Gods liefde.'

Outreach Veluwe is een interkerkelijke beweging. Het idee is om in de eigen woonomgeving in gesprek te gaan over God. Om in gesprek te komen worden rozen uitgedeeld, kinderen geschminkt en appeltaart gegeten.

Zie ook: Outreach Veluwe op internet

Lennart van der Vegt is jongerenwerker en coördineert het team in Harderwijk: 'Sommige mensen zitten er niet op te wachten, soms ontstaan er hele mooie gesprekken.'

Luister hier naar de reportage op Radio Gelderland:

Door de jongeren nu te leren hoe het is om met vreemden over God te praten, hoopt hij dat ze dat straks ook in hun eigen leefomgeving gaan doen: 'Bijvoorbeeld op school of in de buurt.'