Ruit vernield bij ruzie in Heerewaarden Foto: Pixabay

HEEREWAARDEN - De politie heeft maandag ingegrepen bij een ruzie in een huis in Heerewaarden. Bij de onenigheid was een ruit van de woning vernield.

Mogelijk waren er wapens in het spel. De toegesnelde agenten praatten op de verdachten in, die vervolgens zijn opgepakt. Er wordt onderzoek gedaan naar het conflict, dat plaatsvond aan de Doctor Willem Dreesstraat. Niemand raakte gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning en of er ook echt wapens aanwezig waren, is onbekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52