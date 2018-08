Bruidspaar Tim en Brigit maakt officiële trouwfoto's in supermarkt

ZEVENAAR - Trouwfoto's worden vaak genomen bij een mooi landschap, een oud kasteel of een fraaie waterpartij. Een bruidspaar uit Zevenaar had een andere locatie: de versafdeling van de plaatselijke Albert Heijn.

Tim Reijmer en Brigit Arnold (inmiddels ook Reijmer) stapten zaterdag in het huwelijksbootje. 'Het was de meest fantastische dag van ons leven, samen met de geboorte van onze kinderen.' vertelt het kersverse stel tegen Omroep Gelderland.

Natuurlijk zit er een verhaal achter de keuze om trouwfoto's te maken in de supermarkt.

'Ik had toen nog een vriendje'

Brigit en Tim leerden elkaar in 2004 kennen. Brigit kwam bij de Albert Heijn werken op de vorige locatie van het pand, waar nu de Lidl zit. Tim werkte op de slagersafdeling en Brigit kwam daar ook te werken. 'Ik had toen nog een vriendje,' vertelt Brigit. 'Ik vond Tim toen wel een leuke jongen maar ik lette daar verder nog niet echt op.'

Het duurde nog vijf jaar voordat de vonk echt over zou slaan. 'Brigit was inmiddels single en we hadden een gemeenschappelijke vriend. Daar gingen we een avondje karaoke spelen,' legt Tim uit.

Op de avond was het erg leuk en gezellig. 'Ik vond Tim echt heel leuk dus ik probeerde echt nog wel indruk op hem te maken.' zegt Brigit. Terwijl Tim juist dacht: 'Er waren nog twee jongens die haar wel leuk vonden, dus ik heb niet echt heel veel gedaan om op te vallen.'

Mensen keken gek op toen ik in mijn trouwjurk door de winkel liep Bruid Brigit

De vonk sloeg een week later over, toen ze met de gemeenschappelijke vriend gingen stappen. 'Na het uitgaan zijn we naar Tim's huis gegaan. Hij woonde toen nog thuis en daar hebben we tot een uur of 8 's ochtends gepraat.'

Samen een tosti gemaakt

Het tweetal werkte inmiddels niet meer bij de supermarkt. 'Maar we zijn voor veel oud-collega's dat ene stelletje. We spreken ook regelmatig de collega's daar omdat we nog steeds onze boodschappen doen. We vonden het dan ook ontzettend leuk om daar foto's te maken,' legt Tim uit. Brigit: 'Mensen keken gek op toen ik in mijn trouwjurk door de winkel liep.'

Het bruidspaar werd opgewacht door de filiaalleider met een bos bloemen. 'We zijn zaterdag om half 2 getrouwd en om half 6 stonden we in de supermarkt. Het was echt weer even zoals vroeger, ondanks dat het in een ander pand was,' zegt Brigit. Tim vervolgt: 'Oud-collega's zeggen wel eens dat ik van de vleesafdeling was en zij van de kaas en dat we samen een tosti hebben gemaakt.'

Primeur voor fotograaf

Ook voor de fotografe was dit een spannende dag. 'Ik had nog nooit eerder een trouwfotoshoot in een supermarkt gedaan.' legt Dianne Bouman uit. 'Het was erg leuk om te doen en als een ander stel dit ook wil, dan gaan we het gewoon weer doen.'

Nog niet op huwelijksreis

Het stel gaat nog even niet op huwelijksreis. 'Onze dochter gaat morgen voor het eerst naar school. Met een nieuwe juf en een nieuwe klas lijkt het ons gewoon geen goed idee om dit nu te doen.' Later gaat het 'supermarktstel' ieder geval een weekendje naar Londen.