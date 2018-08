Deel dit artikel:











Het is nu echt voorbij met die warmte, dat wordt wennen! Foto: Pexels

WAGENINGEN - De bordjes gaan om, zegt MeteoGroup. Dat wil zoveel zeggen als: we krijgen verandering in het weer. Geen temperaturen in de 20 meer, maar 16 of 17 graden.

MeteoGroup: 'Donderdag verdringen buien de laatste warmte, vrijdag stopt de reeks van twintigers', om daar aan toe te voegen: 'wennen'. Want wennen zal het wel worden na die lange periode met temperaturen die soms opliepen tot ver in de 30 graden. Recordperiode ten einde Een recordperiode komt daarmee ten einde. Op het landelijk hoofdstation De Bilt zakt de middagtemperatuur eind deze week voor het eerst sinds 24 juni onder de 20 graden. De terugval van de hitte naar 'getemperde zomerwaarde' begon op 28 juli. Op die dag werden de langdurige hitte en droogte verdreven door serieuze buien en een straffe wind, aldus MeteoGroup.