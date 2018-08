Ondernemers met handen in het haar na grote brand Arnhem

Naast het pand van het poeliersbedrijf waar de brand maandagochtend uitbrak, zit een islamitische slagerij. Dinsdag begint het offerfeest dus de slager heeft het momenteel razend druk.

'Er zouden allemaal dieren hiernaartoe komen, maar dat hebben we allemaal afgezegd. We kunnen niets in het pand, want er is geen stroom', benadrukt de eigenaar. Die is druk bezig met het zoeken naar een andere locatie.

Beelden van de brand (tekst gaat verder onder de video):

'Daar waag ik mijn longen niet aan'

Hoewel de naastgelegen kringloopwinkel 2Switch geen schade heeft, zijn er wel zorgen. 'We hebben een grote hal met allemaal opslag en daar durf ik nog niet in. Daar waag ik mijn longen niet aan', zegt regiomanager Bart Woesthuis van de kringloopwinkel.

Ook voor medewerkers en bewoners van het nabijgelegen woonzorgcentrum was het een spannende ochtend. Meerdere bewoners hadden irritatie aan de luchtwegen. Een vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze de chronische longziekte COPD heeft. Na een 'pufje' mocht ze weer terug naar huis.

De politie ging tijdens de brand alle woningen af om te zorgen dat bewoners ramen en deuren gesloten hielden. Want dikke rookwolken trokken in de richting van het centrum.

Verslaggever Marjolein Deurloo stond maandagochtend bij de brand:

Hennepkwekerij aangetroffen

Medewerkers van woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem draaien door de brand overuren. Volkshuisvesting is de eigenaar van het verzamelgebouw waarin de brand woedde. 'Medewerkers zijn de hele ochtend al druk bezig om te ondersteunen waar nodig voor alle betrokkenen', zegt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland.

Na de brand werd in het pand van het poeliersbedrijf een hennepkwekerij aangetroffen. De zoon van de eigenaar wist daar niets van. 'We zijn twee jaar geleden vertrokken en daarna nooit meer in het pand geweest. Tot afgelopen maart werd het onderverhuurd', legt hij uit.

Volgens de woordvoerder van Volkshuisvesting wordt het pand nog steeds verhuurd aan de poelier en is van onderverhuur niets bekend. De politie laat weten dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht in het onderzoek naar de hennepkwekerij.

